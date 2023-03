Fodgænger måtte springe for livet under politijagt i Randers

En 28-årig mand fra Randers bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør, efter at han torsdag eftermiddag blev anholdt for vanvidskørsel.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Mikkel Møldrup.

Det var en patruljevogn, der spottede den 28-årige bilist i en sort VW Polo i Rosenørnsgade nær centrum torsdag klokken 15.24.

- Den ligger og kører lidt tosset rundt, så patruljen sætter efter den med lyd på, hvorefter bilisten forsøger at flygte, siger vagtchefen.

Undervejs var flere fodgængere ifølge Mikkel Møldrup nødt at springe til side for ikke at blive ramt af vanvidsbilisten.

Randers Amtsavis bringer på Amtsavisen.dk en video af en mand, der må springe for livet, da bilisten foretager en U-vending i et fodgængerfelt.

Efter en kort jagt gennem byen lykkedes det patruljevognen at standse bilisten på Vester Altanvej.

En 28-årig fører af bilen og en 23-årig mandlig passager blev anholdt. Begge er fra lokalområdet.

Den 23-årige er sigtet for besiddelse af narkotika, mens den 28-årige altså fremstilles fredag.

- Han bliver efter alt at dømme sigtet for at forvolde fare for andre, siger vagtchefen.

Ingen kom til skade under hændelsen. Til gengæld skete der mindre materiel skade på en parkeret bil på Rosenørnsgade.

/ritzau/