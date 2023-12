Fører af flugtbil standsede først efter bid fra politihund

Med en hastighed på mere end 200 kilometer i timen bragede en bil med tre unge mænd i weekenden forbi en civil patruljebil på Holbækmotorvejen ved Kirke Sonnerup.

Biljagten endte med, at politibilen kørte ind i den flygtende bil for at standse den, og at en patruljehund løb den flygtende fører op og satte tænderne i ham.

Når man er oppe i hastigheder så høje som i denne sag, befinder man sig inden for de bestemmelser i færdselsloven, der populært betegnes som vanvidskørsel.

Sagen er af den grund foreløbig mundet ud i en beslaglæggelse af bilen.

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller mandag i sin døgnrapport over weekendens hændelser om episoden, der fandt sted lørdag klokken 23.46.

Den civile politibil tændte efter at være blevet overhalet de blå blink og satte efter fartsynderen, som ifølge politiet derefter satte farten ned til 140 kilometer i timen.

Dog standsede han ikke. I stedet drejede han fra ved afkørslen mod Baldersbrønde. På vejen Gårdager var den flygtende bil så langt nede i fart, at føreren af patruljevognen valgte at påkøre den for at standse den.

Føreren af den jagtede bil havde efter alt at dømme ikke lyst til at tale med ordensmagten og forsøgte at stikke af til fods. Men han blev indhentet og standset af en politihund.

Efter pågribelsen kunne patruljen konstatere, at der var tale om en 19-årig mand fra Hedehusene. Han var i besiddelse af en kniv, og i bilen blev der fundet en dolk. Manden blev derfor sigtet for overtrædelse af knivloven.

Passagererne i bilen var to unge mænd fra henholdsvis Roskilde og Køge.

Kommunikationschef Thomas Kristensen fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Ritzau, at manden efterfølgende fik behandling efter hundens bid. Der var imidlertid alene tale om lettere tilskadekomst.

Sundhedsvæsenet var dog ikke blot involveret i sagen i behandlingsøjemed. Den 19-årige fik også taget en blodprøve, da patruljen havde en mistanke om, at manden var påvirket.

På grund af den høje hastighed valgte politiet som nævnt at beslaglægge bilen. Det bliver i sidste ende op til en dommer at tage stilling til, om han skal have bilen igen, eller om ejendomsretten skal overgå til staten - en såkaldt konfiskation.

