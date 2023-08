Første dom om smugling af syntetisk rusmiddel

Da en ukrainsk mand 13. maj kørte over landegrænsen ved Frøslev, var han uden at vide det med til at skrive lidt retshistorie.

I en bil havde han puffbars og beholdere med stoffet HHC, som blot ti dage forinden var kommet på de danske myndigheders liste over ulovlige euforiserende stoffer.

Det var første beslaglæggelse af stoffet efter indgrebet, og den 63-årige mand blev mandag af Retten i Sønderborg idømt fængsel i ni måneder og samtidig udvist af Danmark. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

HHC står for hexahydrocannabiol og minder om cannabis. Inden forbuddet i maj var det lovligt at købe og sælge i Danmark, hvor det blandt andet har været tilgængeligt i nogle kiosker.

Sundhedsminister Sofie Løhde (V) sagde i maj til TV 2, at HHC ifølge Sundhedsstyrelsen udgør en alvorlig sundhedsrisiko, og at det derfor blev optaget på listen over ulovlige euforiserende stoffer.

Tidligere har retskemiker Tore Forsingdal Hardlei fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet appelleret til, at HHC kom med på listen over forbudte stoffer, har mediet videnskab.dk oplyst.

Han har rost Sundhedsstyrelsen for at handle hurtigt.

HHC er fremstillet syntetisk og indeholder cannabinoider ligesom det forbudte stof THC.

I den netop afgjorte sag fra Frøslev fandt en patrulje af toldere og politifolk i alt 1561 puffbars og 234 beholdere, som hver indeholdt et gram HHC-væske.

Politiet oplyser, at den ukrainske mand har nægtet sig skyldig, og at han har anket rettens afgørelse til Vestre Landsret.

/ritzau/