Første flyrute i 20 år fra København til Afrika syd for Sahara åbner

Ethiopian Airlines åbner mandag en rute mellem Københavns Lufthavn og Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.

Det er første gang i 20 år, at der er en direkte flyforbindelse mellem lufthavnen i København og det afrikanske kontinent syd for Sahara. Det oplyser Københavns Lufthavn.

Det er planen, at Ethiopian Airlines skal flyve mellem København og Addis Abeba fem gange om ugen. Der kommer en kort mellemlanding i Wien i Østrig.

Ethiopian Airlines er ejet af den etiopiske regering. Selskabet er ifølge Københavns Lufthavn det største flyselskab i Afrika.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 13. marts begyndte flyselskabet desuden at flyve en ugentlig fragtflyvning til den etiopiske hovedstad.

Ifølge topchefen i Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye, har en bedre forbindelse til det afrikanske kontinent fra København længe stået på ønskelisten.

Særligt Ethiopian Airlines' fragtflyvninger mener han kan være til gavn for danske virksomheder. Det siger Thomas Woldbye i en pressemeddelelse fra januar.

- Den direkte rute fra København vil give helt nye muligheder for danske virksomheder – og måske særligt for den danske medicinalindustri, siger han.

Thomas Woldbye uddyber i pressemeddelelsen, at flyselskabet særligt udmærker sig inden for netop fragt af udstyr til medicinalindustrien.

I 2022 eksporterede danske virksomheder varer og ydelser for lidt mere end 250 millioner kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med 2017.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Samlet set er værdien af den danske eksport i 2022 blevet opgjort til knap 2000 milliarder kroner.

I november 2020 brød en voldelig konflikt ud i Tigray-regionen i det nordlige Etiopien. Konflikten var mellem den etiopiske regering og oprørsgruppen Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF).

Artiklen fortsætter under annoncen

Den blodige konflikt har ligget stille siden begyndelsen af november 2022. Her indgik de stridende parter en fredsaftale efter to års krig.

Krigen har kostet et uoverskueligt antal menneskeliv og sendt over to millioner på flugt fra deres hjem. Millioner har desuden brug for nødhjælp.

I marts fjernede det etiopiske parlament Tigrayfolkets Befrielsesfront fra en officiel liste over terrorgrupper.

Senere samme måned blev et højtstående medlem af oprørsgruppen udpeget som leder af regeringen i Tigray-regionen.

Begge beslutninger er blevet anset som vigtige skridt mod mere fredelige tilstande i landet.

Rejsevejledningen fra det danske udenrigsministerium viser dog, at man stadig skal være varsom.

I en række regioner - herunder Tigray - frarådes alle rejser.

Ved rejser til hovedstaden bør man ifølge ministeriet være ekstra forsigtig.

/ritzau/