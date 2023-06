Første gang i 26 måneder: Virksomhederne forventer igen prisfald

Ude i detailhandlen forventer virksomhederne nu, at priserne falder.

Det er første gang siden marts 2021, at flere virksomheder forventer faldende frem for stigende priser.

Det fremgår af konjunkturbarometer for erhvervene fra Danmarks Statistik. Det tager temperaturen på erhvervslivet måned for måned.

Især dagligvarebutikkerne forventer lavere priser. Og det kan gøre det billigere for forbrugerne at fylde indkøbskurven.

Det påpeger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Set i det brede perspektiv skal man ikke gøre sig forhåbninger om deciderede prisfald, men vi ser det som sandsynligt, at priserne på fødevarer kan pege ned på et tidspunkt, skriver han i en skriftlig kommentar.

I juni forventer 45 procent af dagligvarebutikkerne nu, at priserne vil falde. Samtidig forventer 9 procent, at priserne vil stige.

Når Danmarks Statistik opgør nettotallet over virksomhedernes forventninger, tager de andelen, der forventer stigninger og trækker andelen, der forventer fald fra.

Dermed er nettotallet for dagligvarebutikkerne minus 36 i juni. Det er det laveste i de 12 år detailhandlen har været en del af Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

I detailhandlen som helhed forventer 20 procent af virksomhederne i juni, at priserne vil falde. Omvendt forventer 19 procent, at de vil stige.

En af forklaringerne på, at flere og flere virksomheder forventer prisfald den kommende tid, er, at både producent- og importpriserne er faldet i løbet af de seneste måneder.

Det forklarer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Dertil er leveringstiderne blevet normaliseret efter en periode med lange og usikre leveringstider på en lang række varer, skriver han i en kommentar.

- Det spiller formentlig også en rolle, at mange detailvirksomheder vurderer, at deres lagre er for store i øjeblikket.

Siden begyndelsen af 2022 har prisstigningerne i Danmark været tiltagende. De toppede i oktober sidste år, hvor priserne var steget 10,1 procent over et år.

I maj var forbrugerpriserne i Danmark steget 2,9 procent over et år.

