Industrien producerede mindre i juli end måneden før - også når man korrigerer for sæson. Det er nyt.

For første gang i år falder industriens produktion

For første gang i seks måneder faldt den danske industriproduktion i juli måned.

Tal fra Danmarks Statistik har opgjort værdien af den danske industri produktion i juli måned til at være 2,6 procent lavere end måneden før, når man korrigerer for sæson.

Faldet kommer dog fra et relativt højt niveau. Sammenligner man med produktionen ved årsskiftet, ligger tallet fortsat 10,1 procent højere end dengang.

Det kan dog være første tegn på en begyndende nedtur, vurderer Morten Granzau, der er chef for Økonomisk Politik og Analyse i Dansk Industri.

- Isoleret set er dagens fald ikke bekymrende. Industrien har stået bomstærkt i den seneste tid trods uroligheder i de globale forsyningskæder.

- Men vi må erkende, at pilen desværre peger nedad i den kommende tid, siger han.

Det er blandt andet de høje renter, som kan få forbrugernes efterspørgsel til at dale.

Samtidig truer manglen på gas med enten helt at lukke bestemte virksomheder ned eller at gøre deres varer så dyre, at de ikke kan afsættes uden tab.

/ritzau/