For første gang i år har erhvervsliv lavere forventninger

For første gang i år ser dansk erhvervsliv mere dystert på fremtiden sammenlignet med måneden før.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Her fremgår det, at erhvervstilliden tog et dyk fra 100,5 i juli til 97,7 i august.

Indikatoren er en måling af erhvervslivets syn på fremtiden og indregner blandt andet forventninger til omsætning og beskæftigelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Værdier under 100 viser, at forventningerne er lavere end det historiske gennemsnit.

Det er blandt andet højere renter og et tilbageholdende privatforbrug, der trækker erhvervslivets syn på fremtiden ned. Det mener Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Dagens tal er en spand koldt vand i hovedet, efter at stemningen i erhvervslivet ellers har været på vej op uafbrudt gennem 2023, skriver han i en kommentar til tallene.

- Udsigten til en længere periode med højere renter, et tilbageholdende privatforbrug og større usikkerhed for økonomien er med til at lægge en dæmper på erhvervstilliden.

Også uden for Danmarks grænser begynder erhvervslivet at tabe pusten.

I eurozonen er erhvervstilliden ligeledes faldet i august og endda mere end ventet. Det viste de såkaldte PMI-tal onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eurozonen består af de lande, som bruger euroen som valuta. Det vil sige blandt andet Tyskland, som er Danmarks næststørste eksportmarked.

Derfor er det også helt naturligt, at det smitter af, når den tyske økonomi taber fart. Det påpeger Morten Granzau, vicedirektør i interesseorganisationen Dansk Industri (DI).

- Vores imponerende medicinalindustri med Novo Nordisk i spidsen har trukket dansk økonomi fremad den seneste tid og skjult det faktum, at resten af økonomien mærker den klare modvind fra de høje rente og en mere afdæmpet efterspørgsel fra især Tyskland, skriver han i en kommentar.

Morten Granzau påpeger, at også manglen på medarbejdere, bremser danske virksomheders vækst.

/ritzau/