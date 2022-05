Første sag: 25-årig sigtet for at besidde ulovlig børnesexdukke

En 25-årig mand er sigtet for at besidde en såkaldt børnesexdukke.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der efterforsker sagen.

Det er en dukke, der fremstår som et barn, og som er konstrueret til et seksuelt formål.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at der er tale om den første sag, efter at den slags dukker blev forbudt per 1. marts i år.

Der er ifølge politiet tale om et underliv fra en børnesexdukke.

- Vi mener, at børnedukke-underlivet er omfattet af den nye børnesexdukke-bestemmelse, og derfor har vi beslaglagt den og rejst sigtelse mod ejeren, siger politikommissær Tue Lauenblad, Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse.

Dukken blev beslaglagt i april, og politiet fortsætter efterforskningen af sagen.

Politiet kom på sporet af manden, da man efterforskede en sexkrænkelsessag, hvor en 14-årig pige ifølge politiet blev forsøgt afpresset til at sende intime fotos af sig selv.

Da efterforskningen fortsat er i gang, har politiet ifølge pressemeddelelsen ikke flere kommentarer.

Man oplyser dog, at den 25-årige endnu ikke har taget stilling til sigtelsen.

Senere skal anklagemyndigheden vurdere, om der kan rejses tiltale efter den nye bestemmelse i straffeloven.

I så fald bliver det op til en domstol at afgøre sagen.

Ifølge straffelovens paragraf 235a kan besiddelse af en børnesexdukke straffes med bøde eller fængsel indtil ét år.

Det er også ulovligt at sælge en dukke, der fremstår som et barn, og som er konstrueret med et seksuelt formål. Det kan straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

I Norge og England har lovgiverne også indført forbud mod børnesexdukker.

Herhjemme har der i den offentlige debat været delte meninger om forbuddet mod børnesexdukker.

Eksempelvis har Børnerådet ikke kunnet anbefale et forbud mod den slags dukker, og rådet har efterlyst yderligere forskning på området.

