Førstegangskøbere på boligmarkedet holdt sig tilbage i 2022

I 2022 købte 41.600 personer en bolig for første gang. Det var det laveste antal førstegangskøbere siden 2014.

Det viser en analyse fra Danmarks Statistik torsdag morgen.

Analysen viser desuden, at gennemsnitsalderen for førstegangskøbere i perioden var 35,4 år, mens den var 47,9 for de øvrige boligkøbere.

- Vi kan se, at førstegangskøberne oftere er ældre i landkommunerne end i hovedstadskommunerne, siger Jakob Holmgaard, specialkonsulent hos Danmarks Statistik, i en kommentar til analysen.

Førstegangskøberne var i 2022 yngst i Frederiksberg Kommune, hvor gennemsnitsalderen var 32,4 år.

De højeste gennemsnitsaldre var i kommunerne Læsø med 47,8 år, Fanø med 44,8 år og Ærø med 44 år.

Analysen viser i den forbindelse, at aldersfordelingen af førstegangskøbere har været stabil de seneste ti år.

I 2022 var næsten 40 procent af dem mellem 18 og 29 år, mens personer i aldersgruppen 30-39 år udgjorde 36 procent.

Førstegangskøbere i alderen 18-29 år har typisk højere indkomster end deres jævnaldrende.

Tallene viser også, at førstegangskøberne typisk køber deres første bolig med en anden. I 2022 blev 59 procent af de solgte ejerboliger købt af to personer.

