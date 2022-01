Tre er kommet til skade under et røveri, hvor der blev skudt. Ifølge politiet er ingen i livsfare. En anholdt.

Føtex-røver skadede sig selv og to andre med haglskud

Københavns Politi meldte søndag aften om tre tilskadekomne i forbindelse med et røveriforsøg i en Føtex-forretning på Amager.

Ved røveriet blev der afgivet skud, men ingen af de sårede er ifølge politiet i livsfare.

De tilskadekomne er en ansat i Føtex-forretningen, som forsøgte at tilbageholde røveren, samt en tilfældig borger, der var uheldig at blive strejfet af hagl fra et skud.

Den tredje tilskadekomne er den formodede røver, som affyrede skuddet, og selv blev ramt af hagl. Han er anholdt.

Det oplyser Torben Madsen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

- Den mistænkte person er en mand i 30'erne, siger han.

Af hensyn til efterforskningen vil Torben Madsen ikke udtale sig om antallet af afgivne skud, eller om våbnet blev affyret inde i forretningen eller udenfor.

Københavns Politi modtog klokken 21.48 anmeldelsen om røveriforsøget, der fandt sted på Amagerbrogade 23.

Amagerbrogade var i forbindelse med skyderiet spærret i begge retninger fra Amager Boulevard til Christmas Møllers Plads. Afspærringen er kort efter midnat ophævet kort efter midnat, oplyser politiet.

/ritzau/