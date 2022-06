Fond mod tortur skal betale halv million i sag om fanger i Irak

En stor principiel retssag om Forsvarsministeriets eventuelle ansvar for, hvordan nogle fanger i Irak blev behandlet af lokale myndigheder, udløser en stor regning til en fond.

Det fremgår af Højesterets dom, der blev afsagt tirsdag.

Fonden repræsenterede to af i alt 23 irakere, som havde anlagt retssagen om "Operation Green Desert", der fandt sted i november 2004.

I modsætning til de øvrige havde de to frafaldet fri proces. I Højesteret krævede de, at sagen skulle sendes retur til Østre Landsret, men det blev afvist.

Under sagen forlangte samtlige irakere, at det danske militær skulle betale godtgørelse, fordi de var blevet udsat for tortur og inhuman behandling i et fængsel i Basra.

Ved operationen blev de taget til fange af irakiske styrker. Godt 350 danske soldater dannede en såkaldt ydre ring. De moniterede de irakiske styrker, som ønskede at anholde mistænkte oprørere i en landsby. Desuden skulle danskerne være mentorer.

Men Højesteret konkluderer, at de danske myndigheder ikke vidste, at fangerne ville blive anbragt i fængslet i Basra. Danskerne havde ikke konkret eller aktuel grund til at tro, at de ville blive udsat for overgreb, fastslår de syv dommere.

Frifindelsen af ministeriet begrundes desuden med, at danske myndigheder ikke på noget tidspunkt havde jurisdiktion over fangerne. De irakiske styrker havde den fulde kontrol. Danske soldater hverken pågreb eller overdrog de mænd, der endte i fængslet. Derfor er der ikke domsmyndighed.

I alt får Forsvarsministeriet ni millioner kroner i sagsomkostninger for udgifter til advokat i landsretten og Højesteret. Det er et usædvanligt højt beløb og siger noget om sagens omfang.

I beløbet indgår regningen på en halv million til støttefonden. Resten betales af statskassen.

Da sagen i første omgang blev behandlet af Østre Landsret, var resultatet anderledes. Forsvarsministeriet blev delvist dømt.

18 irakere fik tilkendt hver 30.000 kroner plus renter. Men de fik aldrig pengene. Det skyldes, at Forsvarsministeriet hurtigt ankede dommen til Højesteret.

