Ny særavis: Ingen mennesker går gennem livet uden at mærke dets skyggesider

Foråret med påsken som det store vendepunkt er lige til at få lyse og glade varmestråler ind i livet af. Læs fire inspirerende påskeinterviews i ny særavis

Når de japanske kirsebærtræer springer ud i et lyserødt drøn af skønhed. Når solens varmestråler sender glade mennesker ud i de stadig mere lyse gader og stræder. Når bøgehække, bonderoser og tusinder af andre buske, træer og planter med saft og kraft bryder vinterens dvale og stilstand.

Så er det forår i Danmark. Og forår betyder nyt liv.

Forår får flere folk til at forelske sig. Forår er som nat, der bliver til dag.

Også i kirkens verden vender det hele fra mørke til lys, fra sorg til glæde og fra faste til fest i foråret med påskedag som det helt store og tindrende vendepunkt. ”Påskemorgen slukker sorgen”, som det hedder i en af N.F.S. Grundtvig kendte salmer til højtiden.

Det er kristendommens grundfortælling, som har sit absolutte klimaks netop her. ”Redningsmanden er opstanden, er opstanden i morgengry”, som Grundtvig også fik formuleret det i påskesalmen tilbage fra 1843.

Det er de færreste, der kan forklare, hvad der præcist får et æbletræ til at blomstre. Og på samme måde kan det også være en gåde, hvad der skete, da Kristus stod op fra de døde. Alligevel gør det en verden til forskel.

I påsken markerer millioner og atter millioner af kristne verden over troen på, at Gud har vundet kampen over døden, at der er en vej ud af fortvivlelse, skyld og skam, at det gode er stærkere end det onde.

I kirkerne er den liturgiske farve påskedag hvid eller guld. Det signalerer renhed, uskyld, glæde og fest.

Ingen mennesker går gennem livet uden at mærke dets skyggesider. Mennesker, vi holder af, går bort. Drømme, vi nærer, kan briste. Sygdom kan ramme, når vi mindst venter det. Hver dag er ikke en fest.

Men påskens store fortælling, som spejles i naturens livfulde kræfter og sprudlende farver i forårstiden, tilbyder et håb. Der er noget, som kan slukke sorgen. Der er noget, som kan få glæden frem igen. Der er noget, som forvandler hverdag til fest.

I denne særavis bringer vi i anledning af påsken en række samtaler med mennesker, der alle kredser om, hvad påskens håb og påskens ritualer betyder i netop deres situation i livet.

Og selvom livet ikke er let for nogen, så viser det sig igen og igen, at foråret med påsken som det store vendepunkt er lige til at få lyse og glade varmestråler ind i livet af.

Du kan finde den digitale særavis ved at klikke her, eller du kan lytte til lydavisen, som du finder her. Begge aviser kan du også finde i Kristeligt Dagblads app.

God påske og rigtig god fornøjelse!

Morten Thomsen Højsgaard, udviklingschef