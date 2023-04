Forårsbølge af til salg-skilte på boligmarkedet udeblev i marts

Forårets første måned, marts, bød som vanligt på flere salgsskilte på boligmarkedet.

Det viser tal fra Boligsiden onsdag.

Samlet set var der godt 41.000 boliger og sommerhuse til salg ved udgangen af marts.

Men det er udtryk for en unormal lille klump af nye boliger på markedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udbuddet af boliger til salg ikke steget så meget, som sæsonen ellers tilskriver, siger cheføkonom fra Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre i en kommentar:

- Normalt vrimler salgsskiltene frem i marts, men det er ikke tilfældet i år. Noget tyder på, at boligsælgerne simpelthen holder sig mere tilbage, end hvad der er normalt for årstiden. Der er også tendens til lidt flere salg, som er med til at trække udbuddet ned.

I kølvandet på stigende inflation og højere renter har det danske boligmarked oplevet en stærk stigning i udbuddet af boliger.

Med til historien hører, at antallet kom fra et historisk lavt niveau under coronaepidemien.

- Over det seneste år er udbuddet af boliger vokset med 9.200 boliger. Det svarer til en stigning på hele 29 procent i forhold til for et år siden. Det er en meget kraftig årlig stigning, siger Jeppe Juul Borre.

Med flere muligheder for køberne og højere omkostninger har det sendt boligpriserne mærkbart ned.

Tallene fra marts tyder dog ikke på, at boligerne fortsat strømmer på markedet. Og den udvikling kan være med til at forhindre, at priserne dykker, vurderer Jeppe Juul Borre.

- Fortsætter opbremsningen i stigningen af salgsskilte på boligmarkedet, kan det være med til at holde en hånd under priserne, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det passer ifølge Sydbanks seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel med et billede af dansk økonomi, der har kurs mod en blød landing efter et chok fra inflationen og rentestigninger.

- Renterne har stabiliseret sig. Vi har ikke set et chok op, og de peger måske endda en lille smule ned. Så der er måske ikke den her frygt for, at nu stiger renten til syv-otte procent, siger han.

- Generelt begynder folk at få lidt højere lønstigninger. Det begynder at genoprette folks købekraft. Energipriserne er der også kommet ro på. Så folk er måske også mindre bekymret for, hvad bliver min energiregning, hvis jeg køber et hus i stedet for min lejlighed.

- Der er kommet mere optimisme i økonomien, og de værste dommedagsscenarier har ikke materialiseret sig.

Både Jeppe Juul Borre og Mathias Dollerup Sproegel spår dog, at boligpriserne næppe har nået bunden endnu.

- Vi forventer, at boligpriserne fortsætter faldet, men også at det største fald har fundet sted, skriver Jeppe Juul Borre.

/ritzau/