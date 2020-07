Ekspert: Det er curling på højt plan, når forældre presser tatovører til at tatovere deres børn

Flere af landets tatovører fortæller, at forældre til børn under 18 år forsøger at få tatovørerne til at omgå lovgivningen. ”Forældrecurling på et helt nyt niveau,” siger psykologiprofessor

Hvis lille Sylvester på 16 år vil have en tatovering, skal han da have det. Også selvom det er ulovligt.

Det mener flere forældre tilsyneladende. De finder det ikke nødvendigt at vente på, at Sylvester og hans jævnaldrende fylder 18 år, som loven ellers tilskriver, at man skal være, før man må lade sig tatovere.

Brian Bojtang, der ejer tatovørforretningen Black Ink i Aabenraa, fortæller i hvert fald til DR, at han omkring tre gange om ugen taler med forældre, der forsøger at få ham til ulovligt at tatovere børn under 18 år. Enten ringer forældrene til butikken eller møder selv op sammen med deres børn.

Forespørgslerne bliver dog omgående afvist, fortæller Brian Bojtang. Og det falder ikke altid i hverken forældrene eller børnenes smag.

”Forældrene synes, at det er noget mærkeligt noget, og børnene bliver skidesure. Men det er jo sådan, loven er. Jeg får jo en bøde, hvis jeg gør det.”

Han er ked af, at forældrene ikke mener, de behøver respektere lovgivningen.

”Jeg synes, det er dumt. Forældrene ved jo godt, at deres børn skal være 18 år,” siger Brian Bojtang til DR.

DR har foretaget en rundringning til 27 af landets tatovørforretninger. Her svarede 14 af dem, at de får henvendelser fra forældre én til flere gange om ugen.

En anden er Christian Nielsen. Han ejer Bodysign Tattoo & Piercing i Esbjerg og hører ofte fra forældre, der mener, at i netop deres barns tilfælde bør der gøres en undtagelse.

”Nogle prøver at overtale en ved at sige: ’Det bliver mellem os.’ Men jeg tatoverer ikke folk under 18 år,” siger Christian Nielsen til DR.

Ifølge psykologprofessor ved Aalborg Universitet Bo Møhl er der tale om ”curling på et nyt niveau” og et udtryk for, at nogle forældre har utrolig svært ved at sige nej til deres børn.

”Forældrene forsøger at beskytte børnene ved at fjerne hver en sten,” siger han til DR.

Formanden for Dansk Tatovør Laug Frank Rosenkilde, der selv driver en tatovørforretning på Frederiksberg i København, kender ligeledes til, at forældre henvender sig på vegne af deres børn. Han efterlyser, at forældrene tager ansvar for, at lovgivningen bliver overholdt.

”Det er jo forældrene, der skal prøve at blive voksne og så prøve at forklare deres børn, at der er en lovgivning, og at man ikke kan blive tatoveret, før man er 18 år,” siger han til DR.