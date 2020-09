Forældre kritiserer skilsmissereform, coronapandemien rammer julen, og et nyt parti med Uffe Elbæk vil angribe ”status quo”

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Coranavirussen er stadig blandt os og spreder sig fortsat her ved indgangen til efterårssæsonen, ikke mindst i lande som Indien og Storbritannien. Herhjemme er smittetallet ifølge sundhedsmyndighederne bekymrende især i Hovedstaden, og denne uges udvikling kan føre til genindføring af restriktioner, lød det forleden fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

I landets sogne er man allerede begyndt at overveje, hvordan julen, hvor flest danskere går i kirke, kommer til at tage sig ud i den nye coronavirkelighed. Højtidens gudstjenester bliver i hvert fald ikke, som de plejer, skriver Kristeligt Dagblad, der har talt med præster og menighedsråd om årets jul.

Vi bliver i kirken, dog i Tyskland, hvor coronaen også har sat sine spor og intensiverer en eksisterende krise, kan man læse i det tyske medie Stern. På en konference for katolske kirker i sidste uge blev der rapporteret, at kirkerne er mere tomme om søndagen end nogensinde før, blandt andet fordi mange måske har vænnet sig til ikke at gå i kirke, mens de har været lukket.

Her er nogle andre af dagens vigtige historier fra ind- og udland:

I dag offentliggøres en ny rapport fra fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der ifølge Politiken bringer en skarp kritik af skilsmissereformen, der skulle hjælpe især børn i skilsmissesager. Men efter godt et år har hverken børn eller forældre fået det bedre. Overordnet er forældrene blevet mere utilfredse med sagsbehandlingen, hvilket socialminister Astrid Krag (S) har hørt. Hun vil nu afsætte et trecifret millionbeløb til området.

Så er der kommet endnu et politisk parti, da de tidligere Alternativet-medlemmer og nuværende folketingsmedlemmer Sikandar Siddique, Uffe Elbæk, Susanne Zimmer samt tidligere kulturborgmester i København Niko Grünfeld er gået sammen om partiet Frie Grønne. Sikandar Siddique bliver politisk leder af partiet, der ifølge formanden skal være Danmarks ”klimaansvarlige og antiracistiske parti”. De fire politikere meldte sig ud af Alternativet, da Josephine Fock blev politisk leder. Sikandar Siddique skriver ifølge Ritzau på sin Twitter-profil, at partiet er et ”frontalangreb på status quo”.

Herhjemme er der for tiden igen opstået et pres for at få indført et forbud mod rituel omskæring af drengebørn, og historien er også nået til Israel, hvor debatten bringes videre i den israelske avis The Jerusalem Post. Avisen noterer sig, at der kan være et afstemning på vej i Folketinget.

Der er gået for meget alarmisme i debatten om klodens temperatur, lyder det i Weekendavisen. Her påpeger såkaldte økomodernister, at folk ikke kan håndtere al den ”klimakatastrofeporno” og derfor ender med at blive ligeglade. Der er indtruffet en form for kronisk dommedagstræthed, lyder advarslen.

I sportens verden er der ikke meget at begejstres over, når det gælder herre-fodboldlandsholdet, der tabte 0-2 mod Belgien i lørdags. Og ikke nok med det, så kritiseres fodboldspillerne ikke kun for deres præstation, men også for et planlagt statement før den næste kamp mod England i morgen, tirsdag. Landsholdet har nemlig annonceret, at man i lighed med modstandsholdet vil knæle inden landskampen for at støtte kampen mod racisme. Landsholdet knælede også før kampen mod Belgien lørdag. Det er dog et forkert signal at sende, mener en læser i Morgenavisen Jyllands-Posten. For selv om det kan virke som et sympatisk træk, udstiller det spillerne som ”tankeløse lemminger, der blindt lader sig trække rundt i tidens politisk korrekte manege. Og deres grænseløse hykleri”, skriver læseren i sit indlæg.