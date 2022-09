Forældrepar sigtet for grov vold mod spædbarn

Et forældrepar fra Lolland er fredag i et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Den 20-årige kvinde og hendes 22-årige mand er sigtet for grov vold mod deres en måned gamle datter.

Det skriver det regionale medie Folketidende.dk.

Volden skal have stået på frem til onsdag aften. Da var der ifølge Folketidende.dk en større udrykning på Midtlolland med ambulance, akutlægebil, politibil og lægehelikopter. Politiet oplyste i den forbindelse til mediet, at det handlede om en syg pige.

Torsdag eftermiddag blev parret anholdt.

Forældrene sigtes for på ukendt vis at være ansvarlige for, at pigen har fået flere kraniebrud, hjerneblødning og blødning bag øjnene med "alvorlige og livstruende skader til følge".

Både moren og faren nægter sig skyldige, skriver Folketidende.dk.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så det er uvist, hvad de nærmere har forklaret.

/ritzau/