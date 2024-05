Forbipasserende redder ældre mand i land ved Haderslev Fjord

En 77-årig mand er onsdag blevet reddet i land af en forbipasserende, efter han var faldet i vandet ved Haderslev Fjord.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Manden, der er fra lokalområdet, havde været ude at sejle i en båd, men faldt i vandet, da han forsøgte at lægge til land. Han var ikke selv i stand til at redde sig op af vandet.

Et forbipasserende fik kort efter øje på den 77-årige i vandet og besluttede resolut at forsøge at få den nødlidende på land.

- Vidnet forsøgte at kaste en bøje ud til manden, men den kunne ikke kastes langt nok ud, fortæller Ole Aamann.

Den forbipasserende fandt derfor en båd, som personen sejlede ud til den 77-årige, hvor han blev reddet op og sejlet i land.

Politiet modtog en anmeldelse om hændelsen via alarmcentralen klokken 17.26.

Manden er blevet kørt på hospitalet, men er ifølge vagtchefen ved godt mod.

/ritzau/