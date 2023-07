Forbrugere vidner i retten mod energiselskab i sag om telefonsalg

Energiselskabet Velkommen sidder til efteråret på anklagebænken i en af de mest omfattende straffesager om ulovligt telefonsalg.

Bødestraffen bør lande på 1,7 millioner kroner, mener anklagemyndigheden ifølge en retsbog fra Københavns Byret.

Selskabet nægter sig skyldig, og det samme siger de øvrige selskaber og de i alt fem personer, der er sat under tiltale.

Sagen handler om uønskede og dermed ulovlige opkald. Og om vildledende, dobbelttydige og uklare salgstaler. Som for eksempel kunne lyde sådan:

"Lad mig lige prøve at se her engang. Der er faktisk et selskab, som er langt billigere end det, I har nu, som leverer samme strøm."

Sælgeren præsenterede sig som fra Dansk Strøm Analyse, som skulle være et uvildigt institut. Men reelt ringede han på vegne af Velkommen, hævdes det.

Temaet - altså falsk tale - blev afprøvet i mange forskellige variationer, hvis skal man tro anklageskriftet, som drejer sig om næsten 200 forbrugere som ofre.

Heraf skal cirka 20 møde op i retten for at forklare om deres oplevelser, oplyses det hos Forbrugerombudsmanden, som dog tilføjer, at det er et foreløbigt bud.

I de seneste år har Velkommen fået en del negativ opmærksomhed på grund af metoderne ved telefonsalg og fra Forbrugerombudsmandens reaktion.

Selv vildledning om disse sager indgår som et af anklagepunkterne i den kommende sag.

Det skyldes, at en "Maria" fra Velkommen på Trustpilot skal være kommet med urigtige oplysninger. Her påstod hun, at Velkommen var "den eneste virksomhed, som ikke blev dømt, da vi kunne dokumentere permissions på alle opkald."

Her skrev "Maria" altså om tilladelser, eller med andre ord samtykke, som er et centralt begreb i lovgivningen. Telefonsalg er forbudt, medmindre forbrugeren har givet samtykke.

Hos Forbrugerombudsmanden oplyser man til Ritzau, at grove salgsmetoder i telefonen siden 2020 har ført til i alt 21 bøder.

Sanktionerne er også givet til callcentre og til de selskaber, der med såkaldte leads mener at have skaffet samtykke fra forbrugerne - ofte gennem konkurrencer.

For nylig blev selskaberne Salesgroup ApS og Leadpartner ApS idømt bøder på henholdsvis 500.000 kroner og 175.000 kroner.

Om Velkommen som påstået har overtrådt loven i stor stil, kan der først svares på om lang tid. Københavns Byret har planlagt en stribe retsmøder fra oktober og frem til maj næste år.

