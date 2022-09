Forbrugerekspert: Coops lavpriskoncept kan betyde skarpere tilbud

Supermarkedskoncernen Coops storsatsning på markedet for lavprisbutikker vil intensivere konkurrencen og sende skarpere tilbud ud til kunderne.

Det vurderer Dorte Wimmer, der er ekspert i forbrugeradfærd og direktør hos Retail Institute, som analyserer detailbranchen.

- Vi har set gennem coronaperioden, at danskerne har brugt flere penge på dagligvarehandel, som har haft historisk høje vækstrater.

- Men med stigende energipriser har vi skiftet tilbage til den adfærd, som vi havde inden corona. Vi tilvælger lavprissupermarkeder og går mere på jagt efter tilbuddene, siger hun.

Tirsdag oplyste Coop, at samtlige Fakta-butikker lukker inden årets udgang. De udskiftes med det nye butikskoncept 365discount.

En frisk undersøgelse, som Retail Institute står bag, viser, at otte ud af ti danskere er begyndt at gå mere på jagt efter de gode tilbud.

Derfor giver konverteringen af Fakta-butikker god mening, når man ser på kundernes ændrede indkøbsmønstre, mener Dorte Wimmer.

- Coop har i mange år ikke formået at få Fakta-konceptet til at leve.

- De har prøvet at relancere Fakta flere gange, men har igennem den sidste tid løbende konverteret Fakta-butikkerne til det nye 365-koncept. Og nu fastsætter man en dato for, hvornår denne konvertering er færdig.

Hun vurderer, at 365-butikkerne kan hjælpe Coop med at tage vigtige markedsandele på lavprismarkedet.

- Markedet har stået stille under corona, men nu vokser det igen og udgør cirka 40 procent af det totale dagligvaremarked, siger hun.

- Indtil videre har koncernen bare ikke formået at få andel i det lukrative lavprissegment, og det får den altså en ny mulighed for nu.

Coop kommer også til at fusionere butikkerne SuperBrugsen og Kvickly. Det sker i første omgang bag linjerne. Kunderne vil altså for nuværende ikke bemærke, at de to kæder bliver lagt sammen.

Koncernen åbnede i 2020 den første 365discount-butik. Coops vision er, at der ved årets udgang skal være 350 af disse butikker.

