Forbrugerne er blevet mere bekymrede for deres økonomi

Der er ikke noget at sige til, hvis de danske forbrugere går og vender og drejer hver eneste femøre.

Forbrugertilliden, der måler forbrugernes forventninger til fremtiden, er nemlig faldet til minus 3,2 i februar. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I forhold til måneden før er forbrugertilliden faldet fra minus 1,5 i januar til nu minus 3,2 i februar.

Forud for februar og januar var der nogle måneder, hvor forbrugertilliden var positiv. Det er med til at gøre, at gennemsnittet for de seneste seks måneder stadig er positivt og ligger på 0,5.

Ifølge Danmarks Statistik kan det seneste fald i forbrugertilliden primært tilskrives et kraftigt fald i forbrugernes forventninger til familiens økonomiske situation om et år samt i købelysten.

En forklaring på det kan være den stigende inflation, der har skruet priserne op på en lang række af forskellige varer.

- Der er ingen tvivl om, at de stigende priser - ikke mindst på energi - gør et indhug i optimismen denne vinter, siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank.

Hun bemærker dog, at andre tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerne går og venter faldende priser det næste års tid.

Faktisk er der siden november kun blevet større tiltro til, at priserne om et års tid vil være lavere end i dag.

- Det peger på, at selv om inflationen, og ikke mindst de høje energipriser, bider på danskernes økonomi nu og her, så er der også en vis forventning om at presset vil aftage den kommende tid

- Det er en forventning, vi deler med danskerne, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Den forventning begrunder hun blandt andet med en tro på, at de i øjeblikket høje energipriser vil falde hen over det næste års tid.

