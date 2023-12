Forbrugerne går lidt mere pessimistiske på juleferie

Optimismen har fortsat trange kår blandt de danske forbrugere, som i mere end to år har haft negative forventninger til den økonomiske udvikling.

Det viser den såkaldte forbrugertillidsindikator, som Danmarks Statistik offentliggør hver måned.

Tallene for december viser en forbrugertillidsindikator på minus 13,0. Et negativt tal er et udtryk for et negativt syn på økonomien.

Decembertallet ligger en smule lavere end tallet for november, hvor det hed minus 10,3.

Faldet overrasker flere økonomer, der havde forventet en lidt mere positiv indstilling fra forbrugernes side.

- I hvert fald på det private arbejdsmarked er reallønnen højere nu, og det samme er huspriserne. Inflationen er stort set gået i stå, og netop inflationen synes at have været noget af det, der virkelig sendte tilliden nedad tidligere.

- Men omvendt er der selvfølgelig en hel del, der har fået en markant stigning i renten på deres boliglån, og det kan være en del af forklaringen, skriver Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar.

Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, kalder det "en smule skuffende", at forbrugerbarometret fortsat peger nedad.

- Når det er sagt, så er der forhåbentlig tale om enkeltstående surt opstød, der ikke varsler en længere periode med nye fald i forbrugertilliden, siger han i en kommentar til tallene.

Forbrugertilliden opgøres ved hjælp af en rundspørge, hvor de adspurgte skal svare på en række spørgsmål om deres syn på deres egen families og Danmarks økonomiske situation - både her og nu og om et år.

Svarene sammentælles og munder ud i en forbrugertillidsindikator, som altså enten kan være positiv eller negativ og kan bruges som en strømpil for, hvordan forbruget vil udvikle sig de kommende måneder og år.

/ritzau/