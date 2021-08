Forbrugernes humør er tilbage på niveauet fra før corona

Humøret blandt de danske forbrugere blev sendt ned i kulkælderen, da corona sidste år ramte Danmark. Siden er det forbedret, og nu er det tilbage på det samme niveau, som før corona ramte landet.

Det viser Danmarks Statistiks forbrugertillid, hvor 1000 personer i Danmark bliver stillet en række spørgsmål om deres syn på egen og dansk økonomi.

Svarene bliver oversat til et tal mellem 100 og minus 100, og det bliver kogt sammen til et samlet tal for forbrugertilliden. I august er det landet på 4,4. Det er altså på niveau med januar 2020, hvor det var 4,5.

Stigningen skyldes primært, at forbrugernes syn på den danske økonomis aktuelle form er bedre, end det var for et år siden.

Det bedre humør skyldes, at restriktionerne i samfundet for at inddæmme corona er forsvundet, og at hverdagen nu ligner den inden krisen. Det fortæller Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen.

- Det betyder, at beskæftigelsen er steget voldsomt. Det er blevet nemmere at finde et arbejde, og de personer, der har et arbejde, er blevet sikrere på at beholde det. Så selvtilliden blandt forbrugerne er steget, siger han.

Han fortæller, at forbrugernes syn på økonomien er vigtig, da privatforbruget udgør halvdelen af den danske økonomi. Derfor er det afgørende, at de vil tage del i genopretningen oven på krisen.

- Derfor er det et rigtig godt signal, at de nu har det samme humør, som de havde inden pandemien, lyder det fra Søren Kristensen.

Selv om humøret er vendt tilbage, skal man dog ikke mange år tilbage for at finde et tidspunkt, hvor humøret var endnu bedre blandt forbrugerne.

For to år siden blev forbrugertilliden opgjort til 6,3, mens den i 2015 flere måneder var over 13. Ifølge Søren Kristensen er danskerne da heller ikke jubeloptimister i øjeblikket.

- Humøret har været langt bedre i perioder de sidste ti år, men forbrugerne er, hvad man kan kalde forsigtige optimister i øjeblikket, lyder det fra cheføkonomen.

/ritzau/