Forbrugernes syn på økonomien har ikke været bedre i tre år

Forbrugernes humør har ikke været bedre i tre år.

Forbrugertilliden fra Danmarks Statistik lyder i september på 8,2, hvilket er det højeste siden juli 2018. Måneden før var tallet 4,4.

Det skyldes blandt andet, at forbrugerne ser mere positivt på udsigterne for deres egen økonomi og Danmarks økonomi end tidligere.

Forbrugerne ser nu mere positivt på dansk økonomien, end før coronakrisen ramte dansk økonomi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forbrugertilliden laves ved at stille 1000 personer i Danmark en række spørgsmål om deres syn på egen og dansk økonomi.

Svarene bliver oversat til et tal mellem 100 og minus 100, og det bliver kogt sammen til et samlet tal for forbrugertilliden.

Bundrekorden var i december 1988, hvor den var på minus 22.

I april 2020 var den på minus 11,9. Det er det laveste niveau under coronaudbruddet, men lidt højere end under finanskrisen i 2008-2009.

/ritzau/