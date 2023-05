Forbrugernes syn på økonomien lysner for syvende måned i træk

Det økonomiske humør hos forbrugerne er fortsat i bedring.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik mandag.

I maj steg forbrugernes tillid til økonomien for syvende måned i træk.

Det sker, i takt med at den historisk høje inflation er på vej ned, skriver Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Det bedre humør kommer i forlængelse af, at inflationen er på rette vej ned fra højderne, og at økonomien ikke er blevet ramt nær så hårdt som frygtet.

- Når det er sagt, så er forbrugertilliden fortsat lav, men det går altså den rigtige vej, skriver han i en kommentar.

Forbrugertilliden måles ved at spørge til en vurdering af dansk økonomi og forbrugernes egen økonomi nu sammenlignet med for et år siden samt forventningerne til det næste år.

Her kan forbrugerne svare på en skala fra meget positiv til meget negativ. Det omregnes til en talværdi, så de mest positive svar får en værdi på 100, mens de mest negative svar får en værdi på minus 100.

For maj lander forbrugertilliden på minus 15,1 mod minus 18,2 måneden før.

Forbrugernes sortsyn på økonomien satte rekord i løbet af efteråret sidste år. I oktober stod der minus 37, da svarene var talt op.

Forbrugerne skal tage stilling til en række økonomiske faktorer, før tallet opgøres hver måned.

I den seneste måling er forbrugerne igen positive, når det kommer til familiens og Danmarks fremtidige økonomiske situation.

Det er deres syn på den nuværende situation, der trækker gevaldigt ned i opgørelsen fra Danmarks Statistik.

