Forbrugerombudsmanden politianmelder kompensationsjægere

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt fire selskaber, der hjælper flyrejsende med at få deres kompensation og tager en del af kompensationen i betaling.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Selskaberne lever af at jagte kompensation for forsinkelser eller andet på vegne af flyrejsende. Hvis den rejsende får kompensation, tager selskaberne tager en andel af kompensationen i betaling.

Et af de fire selskaber er Flyhjælp, der selv bekræfter for TV 2, at de er blevet politianmeldt.

Forbrugerombudsmanden mener, at selskaberne har overtrådt lovgivning for juridisk rådgivning ved deres betalingsform.

- Salæret må ikke beregnes som en andel af det opnåede udbytte ved sagen, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

- Desuden må juridiske rådgivere ikke modtage betroede midler på forbrugernes vegne.

Rent teknisk arbejder selskaber således, at de modtagerne pengene fra luftfartsselskaberne såsom SAS eller Norwegian. Derefter ligger de deres salær til side og sender de resterende penge videre til den rejsende.

Præmissen for, at de regler gælder for de fire selskaber, er, at de er omfattet af reglerne for juridisk rådgivning. Det mener de fire selskaber ikke, at de er.

De mener i stedet, at de er omfattet af inkassoloven.

