Forbrugerpriserne falder for niende måned i træk i USA

Inflationen i USA fortsætter med at falde.

Det står klart, efter at inflationstallene for marts onsdag er kommet.

De viser, at forbrugerpriserne var 5,0 procent højere end i marts sidste år.

Det skriver finansnyhedsbureauet MarketWire.

Det betyder, at priserne godt nok stadig er højere end for et år siden. Men faldet i inflationen betyder, at prisforskellen ikke er lige så stor, som den har været tidligere i løbet af det seneste år.

Det var på forhånd ventet, at inflationen ville falde til 5,1 procent. Dermed havde økonomerne nogenlunde ret i deres forudsigelser.

Forbrugerpriserne toppede i USA i juni med 9,1 procent - blandt andet på grund af krigen i Ukraine.

Siden da er inflationen faldet ni måneder i træk.

Onsdagens tal viser dog samtidig, at kerneinflationen er steget en lille smule.

Kerneinflationen, der beskriver inflationen fraregnet energi- og fødevarepriser, steg i marts fra 5,5 procent til 5,6 procent.

Netop den stigende kerneinflation bekymrer hos Dansk Erhverv.

- Kerneinflationen er et mere rent udtryk for det underliggende prispres.

- Det er bekymrende, at kerneinflationen fortsætter med at stige. Der er et stort underliggende prispres, der ikke bare forsvinder hen over natten, skriver Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv.

Dansk Industri (DI) mener, at tallene bringer både godt og dårligt nyt.

- Den amerikanske inflationsrapport er en pose blandede bolsjer.

Den overordnede inflation falder mere end ventet, men omvendt gik kerneinflationen desværre lidt frem, skriver Allan Sørensen, cheføkonom i DI.

I Danmark var forbrugerpriserne i marts 6,7 procent højere end samme måned sidste år. Det viste tal tirsdag.

Også den danske inflation er dermed aftagende.

/ritzau/