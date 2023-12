Forbrugerpriserne i Kina fortsætter med at rasle ned

Forbrugerprisindekset i Kina faldt i november med 0,5 procent sammenlignet med samme måned i 2022.

Det meddeler det kinesiske statistikbureau (NBS) natten til lørdag dansk tid.

Dermed fortsætter priserne med at falde i Kina, der kæmper med en faldende efterspørgsel på baggrund af coronapandemien.

Forbrugerprisindekset bruges til at måle inflationen, som er et udtryk for udviklingen i priserne over tid.

I oktober var samme tal et fald på 0,2 procent.

Peter Bøgh Hansen, politisk chef for Dansk Industri i Kina, betegner faldet som større end forventet.

- Det er et skuffende tal i lyset af den kinesiske regerings anstrengelser for at kickstarte den hjemlige efterspørgsel via diverse ekspansive tiltag, der især er rettet mod privatforbruget, lyder det i en kommentar.

- Almindelige kinesere ser således fortsat skeptisk på de umiddelbare perspektiver for Kinas økonomi.

Xi Jinping, Kinas præsident, advarede fredag forud for offentliggørelsen om, at landets økonomi stadig ikke er kommet sig helt efter coronapandemien.

- Det er nødvendigt at sætte fart på opbygningen af et moderne industrielt system, at udvide den nationale efterspørgsel, og at forhindre og afdramatisere risici, lød det ved et møde i Det Kinesiske Kommunistparti (CCP).

Ifølge embedsmand i NBS Dong Lijuan skyldes faldet i priserne en svækkelse i priserne på energi og mad.

Selv om man kan se et fald i priserne - hvilket også kaldes deflation - som en god ting for forbrugerne, kan det også svække økonomien. Det kan nemlig få forbrugere til at udskyde deres køb af varer i håb om yderligere prisfald.

Når efterspørgslen falder, kan virksomheder blive tvunget til at sænke produktionen, indføre ansættelsesstop eller fyre medarbejdere.

Samtidig kan det føre til, at virksomhederne sænker priserne yderligere, hvilket dermed fører til mindre overskud, selv om omkostningerne forbliver de samme.

Kinas økonomi voksede med 4,9 procent i tredje kvartal i år, hvilket er en lille smule under regeringens mål på fem procent.

