Forbrugerpriserne i Tyskland aftog mærkbart i december

Tyskerne har fået hjælp til at betale energiregningen i december. Det har været med til at sænke inflationen.

Inflationspresset i Tyskland har været tårnhøjt i 2022, men nu ser det ud til at være lettet mærkbart - i hvert fald i december.

Forbrugerpriserne lå i årets sidste måned 8,6 procent højere end i samme måned året før. I november var tallet ti procent.

Når der rapporteres om et prispres, der har aftaget mærkbart i december, så skyldes det særligt, at de tyske husholdninger har fået hjælp til energiregningerne.

Det påpeger Tore Stramer, der cheføkonom hos Dansk Erhverv.

- Det er et overraskende stort fald i inflationen, der har taget de finansielle markeder fuldstændig på sengen.

- Dagens lave tyske inflationstal skal dog tages med store forbehold. De tyske husholdninger fik udbetalt en statsstøttet rabat til deres energiregning i december, som har påvirket opgørelsen af energipriserne, skriver han.

Han forventer derfor også, at inflationstallet vil stige igen for januar.

- Det er reelt ikke muligt at danne sig et overblik over den reelle udvikling i den tyske inflation på baggrund af dagens tal.

- Dagens fald i den tyske inflation er overgjort, og der er forventeligt udsigt til en ny stigning i inflationen i januar, hvor energirabatten ikke gentages, skriver cheføkonomen i en kommentar.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har kæmpet for at få inflationen under kontrol. Det sker blandt andet ved at hæve renten, i håbet om at forbrugslysten dæmpes.

Dagens tal fra Tyskland giver ikke ECB nogen grund til at drosle ned for den kamp. Det skriver Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Han forventer, at det kommer til at tage lang tid, inden inflationen rammer et mere normalt niveau igen.

- Modsat herhjemme er der mange steder i Europa, hvor forbrugerne ikke i første omgang får den fulde regning for dyrere energi, men det betyder så, at regningen kommer med forsinkelse og holder inflationen oppe, lyder det.

