Forbrugertilliden dykker til historisk lavpunkt

I de 48 år Danmarks Statistik har spurgt forbrugere i Danmark til deres egen og dansk økonomi, har svarene ikke været mere negative end i september.

Det viser tal fra Danmarks Statistik torsdag morgen.

Indekset bygger på nogle spørgsmål om forbrugernes vurdering af deres egne og landets økonomiske situation.

Her er svarene blevet mere og mere negative som 2022 er skredet frem. Det er særligt landets økonomi, som forbrugerne ser mest negativt på.

Men de seneste måneder er vurderingen af forbrugernes egen økonomi forværret kraftigt.

Eksempelvis har forbrugerne aldrig svaret så negativt på, hvordan deres families økonomi har udviklet sig det seneste år, som i september.

2022 har blandt andet været præget af, at forbrugernes er blevet mødt af skarpt stigende priser. I august var priserne ifølge Danmarks Statistik 8,9 procent højere end et år tidligere.

Prisstigningerne har dog ikke betydet, at lønnen er fulgt med op. Derfor har forbrugerne oplevet at kunne købe mindre.

Danmarks Statistik måler forbrugernes syn ved at stille en række spørgsmål til både forbrugernes egen økonomi og dansk økonomi mere overordnet.

De bliver spurgt, om situationen er bedre i dag end for et år siden, og de bliver spurgt, om de tror, at situationen er bedre om et år.

Dermed siger indekset både noget om forbrugernes syn på udviklingen det seneste år, men også om deres forventninger til det næste år.

Desuden skal de også svare på, om det er et godt tidspunkt at købe eksempelvis et fjernsyn, en vaskemaskine eller lignende. Det skal give en indikation af, hvordan forbrugerne betragter deres økonomiske situation lige nu.

Af de forskellige svar kan man se, at forbrugerne er mere bekymret for dansk økonomi end deres egen. Og forventningen til udviklingen det næste år er mere positiv, end vurderingen af hvordan det er gået det seneste år.

/ritzau/