Forbrugertilliden rammer historisk lavpunkt

Forbrugertilliden for maj måned falder til minus 22,4 og er dermed den laveste nogensinde.

De stigende priser på blandt andet energi og fødevarer har for alvor sat sig i bevidstheden hos de danske forbrugere.

Det viser det såkaldte forbrugertillidsindeks, som Danmarks Statistik opgør hver måned.

I maj måned ligger indekset på minus 22,4, hvilket er det laveste niveau nogensinde i den periode, man har lavet opgørelsen. Det har man gjort siden 1974.

Til sammenligning var indekset i januar 2006, da finanskrisen ramte, nede i minus 15,5.

Forbrugertilliden bliver opgjort på baggrund af en rundspørge, hvor et repræsentativt udsnit af danskere bliver spurgt om deres syn på deres egen og til Danmarks økonomiske situation.

Et positivt indeks er udtryk for en positiv forventning, mens et negativt indtryk viser det modsatte.

Og noget tyder altså på, at den høje inflation får sortsynet frem hos de danske forbrugere.

Alligevel forventer Lisette Rosenbeck Christensen, der er økonom i Arbejdernes Landsbank, ikke at se et lige så markant fald i privatforbruget i år.

- Når vi ikke er lige så bekymret for forbrugernes økonomi, som de selv giver udtryk for, så skyldes det, at danskernes privatøkonomi er bundhamrende solid med velpolstrede formuer og høj jobsikkerhed. Og dertil har boligmarkedet det stadig godt, skriver hun i en analyse.

Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, ser indtil videre heller ingen tegn på, at forbruget skulle bremse så voldsomt op, som indikatoren antyder.

- Man skal derfor også passe på med at overdramatisere de seneste måneders ekstreme fald i forbrugertilliden.

- Der er formentlig tale om øjebliksbillede, hvor forbrugerne har fået et ordentlig chok ovenpå stigningen i inflationen og krigens udbrud i Ukraine.

- Dertil har de stigende renter og de betydelige kursfald på aktiemarkedet også trykket danskernes optimisme, skriver han.

/ritzau/