Forbrugervagthund politianmelder EasyPark for skjult gebyr

Den meget udbredte parkeringsapp EasyPark er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for at skjule et gebyr for kunderne.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Ifølge ombudsmanden har EasyPark skjult, at der betales et gebyr på 15 procent oven i parkeringsprisen, når man bruger app'en til at betale for parkering.

- EasyPark har efter vores vurdering skjult over for brugerne af appen, at det koster et gebyr på 15 procent af parkeringsprisen at anvende appen, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

- Vi anser det for en alvorlig overtrædelse af forbuddet mod vildledning, og vi har derfor politianmeldt selskabet, siger hun i pressemeddelelsen.

- Som forbrugere skal vi naturligvis vide, hvis vi skal betale for at anvende en app, inden vi beslutter, om vi vil anvende den. Det gælder for app som for alle andre produkter. Ellers kan vi ikke varetage vores økonomiske interesser.

- Mange betalinger foregår i dag digitalt for eksempel via apps på mobilen, hvor vi giver virksomheder adgang til at hæve betalinger på vores konti. Det forudsætter, at vi kan have tillid til, at virksomheder ikke hæver flere penge end aftalt, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har EasyPark ikke været gode nok til at skilte med gebyret. Det har fremgået med småt i nogle generelle betingelser.

EasyPark er desuden anmeldt til politiet, fordi virksomheden ikke har oplyst forbrugerne om, at lokalitetsfunktionen i app'en afhænger af telefonens GPS, som kan være upræcis, men at det er kundens eget ansvar at sikre, at bilen er placeret i det rigtige parkeringsområde.

/ritzau/