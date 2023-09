Forbrugervagthund stævner bank for negative renter

Forbrugerombudsmanden er nu klar med sin stævning af Jyske Bank.

Banken bliver trukket i retten for at have opkrævet negative renter af sine kunder uden at have fået kundernes accept af det.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse torsdag morgen.

- Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank for at få afklaret, om banken havde den fornødne aftaleretlige hjemmel til at indføre og opkræve negative renter på opsparingskonti uden kundernes aktive accept, lyder det i meddelelsen.

Videre siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, at "når kunder indgår en aftale med deres bank, så kan banken ikke ændre væsentlige forhold i aftalen, uden kundernes accept".

Jyske Bank var den første af en lang række banker, der fra 2019 til 2022 opkrævede negative renter.

Stævningen har været længe undervejs.

I december 2022 skrev FinansWatch på baggrund af en aktindsigt, at forbrugerombudsmanden ønskede sagen for en domstol.

I en kort pressemeddelelse lyder det fra Jyske Bank, at banken er uenig med Forbrugerombudsmanden og nu vil læse stævningen. Herefter vil der komme en uddybende kommentar.

Ordførende direktør Anders Dam fra banken sagde til Finanswatch i 2022, at Jyske Bank var berettiget til at opkræve negative renter.

- Det fremgår således klart og tydeligt af aftalegrundlaget, at renten er variabel, og at renten kan ændres under en række nærmere beskrevne omstændigheder og frister for varsling, sagde Anders Dam til mediet.

Christine Toftegaard Nielsen har tidligere udtalt, at sagen handler om principielle spørgsmål. Det er derfor, hun vil have den for en domstol.

Ifølge mediet Finans er tilsynsmyndigheden Finanstilsynet ikke enig i forbrugerombudsmandens vurdering. Det fremgår af et notat.

Ombudsmanden og Finanstilsynets uenighed består i, om negative renter er et gebyr eller en rente. Ombudsmanden mener, at det er et gebyr.

- Ifølge lovgivningen har alle ret til nogle særligt enkle former for lønkonti, så man kan modtage sin løn og betale sine regninger, siger Christine Toftegaard Nielsen.

- Efter vores opfattelse følger det af denne lovgivning, at bankerne ikke kunne opkræve negative renter for indlån på sådanne konti, men kun opkræve betaling af rimelige gebyrer.

