Forbud mod snus og nikotinposer på jobbet breder sig og giver dilemmaer

For mange medarbejdere i kommunerne er det slut med at tage en lille, hvid nikotinpose under læben på jobbet eller et hurtigt sug på e-cigaretten i en pause.

For mens langt de fleste kommuner har indført røgfri arbejdstid for alle ansatte, så vælger flere nu at udvide forbuddet til andre nikotinprodukter.

Senest har Aarhus vedtaget nikotinfri arbejdstid ligesom blandt andet Odense, Tårnby, Hørsholm, Tønder og Ballerup.

I Ballerup Kommune, hvor 5200 er ansat, trådte et forbud mod både cigaretter og andre nikotinprodukter i kraft 1. april.

Og det har medarbejderne taget lidt blandet imod, fortæller centerchef Mette Louise Ebdrup.

- Nogle er glade og undrer sig egentlig bare over, hvorfor det ikke er sket før, mens andre selvfølgelig synes, at det er rigtig ærgerligt.

- Nogen mener, at det er formynderisk, og spørger, om det næste bliver kagefri arbejdstid, siger hun.

Ifølge Mette Louise Ebdrup var det naturligt, at nikotinprodukterne blev omfattet, fordi de er blevet så udbredte.

- Vi havde også fået henvendelser fra skoleområdet, om de havde mulighed for at sige, at vikarer ikke må bruge snus i timerne.

- Det er jo et rigtig skidt signal, at en ung vikar står med snus i munden i 9. B, siger hun.

Hvis en ansat gentagne gange bryder nikotinforbuddet, kan vedkommende i sidste ende blive fyret, fortæller Mette Louise Ebdrup.

Kræftens Bekæmpelse har haft røgfri arbejdstid som mærkesag, og ifølge organisationen er det nu indført eller på vej i 84 kommuner.

Nogle vælger at udvide forbuddet til også at omfatte andre nikotinprodukter, eksempelvis Aarhus, som allerede i 2013 sagde farvel til cigaretterne.

Ifølge projektchef i Kræftens Bekæmpelse Niels Them Kjær bakker Kræftens Bekæmpelse op om, at arbejdstiden skal være helt fri for nikotinprodukter.

- Men det er selvfølgelig vigtigst at starte med røgen, fordi det jo er den, der er kræftfremkaldende, siger Niels Them Kjær.

I Glostrup Kommune har et forbud mod røg og damp og andre nikotinprodukter været diskuteret i kommunalbestyrelsen ad flere omgange.

Men det er ikke lykkedes politikerne at blive enige, fortæller borgmester Kasper Damsgaard (S).

- Vi har blandt andet haft diskussioner om, hvordan et forbud skulle håndhæves, om det er indgriben i folks personlige frihed, og hvad man så gør i de selvbetalte frokostpauser og så videre, siger borgmesteren.

Kommunens samarbejdsudvalg, det såkaldte MED-udvalg, har netop besluttet, at der fra 1. august i år er både røg- og dampfri arbejdstid.

I den kommende tid skal det så diskuteres, om forbuddet også skal omfatte alle andre nikotinprodukter.

/ritzau/