Forbud skal stoppe paradekørsel om natten i København

Politiet forbyder natlig kørsel på bestemte gader i København. Fra juni vil ordensmagten ramme den larmende og generende paradekørsel.

Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag fra Københavns Politi.

Indgrebet gælder fra midnat og frem til klokken fem morgenen og omfatter flere gader med klubber, værthuse og diskoteker.

Forbuddet retter sig mod det, som politiet betegner som ikke-nødvendig kørsel i de såkaldte nattelivszoner. De mennesker, der bor i områderne, må gerne køre om natten.

Politiinspektør Tommy Laursen siger i pressemeddelelsen, at det handler om at dæmpe generende opførsel.

- Vi oplever, at bilister kører paradekørsel i nattelivet, hvor de gasser op, accelererer hurtigt, hører høj musik, råber til forbipasserende og generelt skaber utryghed og direkte farlige færdselssituationer, siger han.

Det meste af Nørregade vil være omfattet. Også Gothersgade fra Kongens Nytorv til Kongens Have rammes. Endelig sættes der ind i et område nær Studiestræde og Vester Voldgade.

Forbuddet indføres som nævnt i de såkaldte nattelivszoner i København. De blev indført i september 2021. Nu udvides området.

Voldelige typer kan blive idømt et forbud mod at komme ind i zonerne i et tidsrum.

/ritzau/