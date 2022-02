Forbundssekretær vil tage over efter 3F-formand med dobbeltliv

Den første kandidat har meldt sig til formandsposten hos fagforbundet 3F efter Per Christensen, der gik af i januar.

Det drejer sig om Henning Overgaard, som i dag er forbundssekretær for fagforbundet.

Han bekræfter over for flere medier - herunder DR og Avisen Danmark - at han agter at blive valgt som ny forbundsformand.

- Jeg har fået overvældende mange opfordringer til at melde mit kandidatur, og jeg har troen på, at jeg kan give noget til fællesskabet, der løfter os ind i den tid, der ligger foran os, siger Henning Overgaard til DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nye formand for 3F skal vælges ved en ekstraordinær kongres den 8. april. Valget afgøres af 730 delegeredes stemmer.

Per Christensen, som har været forbundsformand siden 2013, gik fra posten i januar.

Det skete efter B.T.'s afsløringer om, at han i årevis har levet et dobbeltliv, der har involveret i alt fire kvinder.

Siden han gik af, har næstformand Tina Christensen fungeret som konstitueret formand.

Henning Overgaard siger til Avisen Danmark, at han vil arbejde på at udvide den såkaldte Arne-pension, hvis han bliver valgt som formand.

Arne-pensionen er en ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hvis man kan dokumentere, at man har arbejdet i mindst 42 år.

- Vores medlemmer har ubetinget de fysisk hårdeste job. De oplever en enorm utryghed i, at politikerne bliver ved med at lade pensionsalderen stige. Arne-pensionen har givet noget af den tryghed tilbage. Men udfordringen går jo ikke væk, hvis Folketinget bliver ved med at hæve pensionsalderen. Derfor bør Arne-pensionen udvides, siger han til avisen.

Kandidater kan melde sig frem til den 1. marts, hvis de vil være en del af den valgprocessen, har 3F tidligere udmeldt.

3F er med sine godt 261.800 medlemmer Danmarks største fagforening.

/ritzau/