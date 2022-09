Ford får bøde på 200.000 for kendtes opslag og vildledning

Ford beklager at have overtrådt markedsføringsloven, lyder det i en skriftlig kommentar efter dom.

Bilfabrikanten Ford skal betale en bøde på 200.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven og vildledt kunder.

Det har Retten i Glostrup afgjort fredag i en sag mod den danske bilimportør Ford Motor Company A/S.

Dermed er bøden landet langt under kravet, som Forbrugerombudsmanden gik efter. I anklageskriftet lød påstanden på en bøde "ikke under 1,4 millioner kroner".

Ford er dømt for at have været ansvarlig for, at der på en række kendte danskeres Instagram-profiler blev vist opslag med billeder af biler fra Ford, uden at det tydeligt fremgik, at der var tale om reklame.

Det var ikke nok, at influencerne på det sociale medie havde skrevet såkaldte hashtags eller tags i reklamerne. I stedet var det skjult reklame.

I alt fastslog retten, at ni kendte personer havde lagt 56 billeder af sig selv og biler fra Ford på Instagram som ambassadører for bilmærket uden tilstrækkelig markering af reklame.

Den danske afdeling af Ford blev meldt til politiet af Forbrugerombudsmanden i november 2016. Opslagene var blevet delt fra april 2013 til oktober 2016, hvor ambassadørerne havde mellem 1152 og 70.600 følgere.

Derudover er Ford blevet dømt for at have markedsført fire varianter af modellen Ford Kuga med vejledende kampagnepriser på en liste på hjemmesiden fra juli 2015 til februar 2016.

Da bilerne også havde været til salg til kampagneprisen i tre måneder forinden, var kampagnepriserne blot udtryk for den pris, som Ford på daværende tidspunkt solgte bilerne til, mente Forbrugerombudsmanden.

Derfor blev forbrugerne vildledt.

Og den påstand var Retten i Glostrup altså enig i.

Af formildende omstændigheder fandt retten, at Ford Danmark stoppede med lovbruddene, kort efter at Forbrugerombudsmanden havde rettet henvendelse til virksomheden.

- Ford beklager at have overtrådt markedsføringsloven. Ford har taget dommen for de to forhold, der fandt sted i perioden 2013-2016, til efterretning, lyder det i en skriftlig kommentar fra Ford.

- Da Forbrugerombudsmanden henvendte sig tilbage i 2016, fik Ford straks tilpasset markedsføringen. Eftersom dommen angår forhold, som ligger helt op til ni år tilbage i tiden, har Ford ikke yderligere kommentarer til sagen, skriver Ford.

Forbrugerombudsmanden meldte ikke ambassadørerne til politiet. De fik i stedet tilsendt et brev, hvori de blev gjort opmærksomme på, at det kan være strafbart at overtræde eller medvirke til at overtræde forbuddet mod skjult reklame.

Dommen kan ankes af begge parter.

/ritzau/