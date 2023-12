Forgiftningsdømt forsvarer advokat: Har ikke forsøgt at få mig til at lyve

- Han har ikke lagt ordene i munden på mig.

Så kontant er afvisningen fra sosuhjælperen, der tidligere på året blev idømt 16 års fængsel for at have forgiftet fire beboere på plejehjemmet Tirsdalen i Randers.

Hun er mandag indkaldt som vidne i sagen mod hendes tidligere forsvarsadvokat, som er tiltalt for at have instrueret hende i at afgive falsk forklaring.

Omdrejningspunktet for sagen er en googlesøgning på ordet "Baklofen", som kvinden foretog, dagen efter de første plejehjemsbeboere blev indlagt med forgiftningssymptomer.

På det tidspunkt vidste hverken lægerne eller politiet, at det muskelafslappende middel var blevet givet til de ældre.

Resultatet af blodprøverne kom først en uge senere.

Googlesøgningen blev derfor et af de afgørende beviser i straffesagen mod kvinden.

Ved den indledende politiafhøring af kvinden havde hun ikke en forklaring på, hvorfor hun havde googlet ordet.

Men da advokaten læste afhøringsrapporten, sendte han politiet en tilføjelse:

"Min klient ønsker tilføjet, at der er en naturlig forklaring på søgningen på Baklofen", lød det.

Efterfølgende forklarede sosuhjælperen søgningen med, at hun havde set præparatet hos en af plejecentrets beboere.

Hun forklarede, at hun havde søgt på præparatet, fordi hun var bekymret for beboerens ve og vel.

Anklagemyndigheden mener, at advokaten "telefonisk eller ved fysiske møder" med sin klient har påvirket hende til at opdigte falsk forklaring.

Specialanklager Camilla Winther Wagner har blandt andet afspillet en hemmelig lydoptagelse fra arresten fra et møde mellem sosuhjælperen og hendes mand.

Kvinden siger på optagelsen, at advokaten "har styr på det", og at han "er dygtig".

- Ja, han er dygtig, må man ikke sige det til sin mand? Det har intet at gøre med, at han lægger ord i munden på mig, siger sosuhjælperen i retten.

Hun fastholder, at det er hendes egen forklaring, og at advokaten ikke har påvirket til at sige noget usandt.

Anklageren undrer sig over, at sosuhjælperen så ikke kom med samme forklaring, da hun første gang skulle forklare googlesøgningen til politiet:

- Man kan ikke tænke klart, når man lige pludselig bliver sat i håndjern og kørt ind på politistationen efter gennem mange år at have haft et helt normalt liv. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, lyder svaret.

Da politiet indledte en efterforskning mod advokaten, blev han afbeskikket og kvinden fik sig en ny forsvarsadvokat, Henrik Garlik, som førte sagen i by- og landsretten.

Der falder dom i sagen mod den tidligere advokat på onsdag.

