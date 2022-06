Formodede bagmænd tiltalt for dobbeltdrab i Kalundborg

To ledende bandemedlemmer er blevet tiltalt for at være bagmænd i sag om et banderelateret dobbeltdrab.

Det kunne umiddelbart se ud til, at sagen om et dobbeltdrab på parkeringspladsen foran Meny i Kalundborg i 2020 blev afsluttet mandag.

Fem mænd blev idømt fængsel på livstid af Retten i Holbæk, mens én blev frifundet.

Men sagen sluttede ikke der. I kælderen under de lånte industrilokaler i Herfølge sad to mænd og fulgte sagen i et lytterum. De er nu tiltalt for selv samme forbrydelse som de fem livstidsdømte mænd.

Men i modsætning til dem, der blev dømt mandag, mener anklagemyndigheden, at de er ledende medlemmer i den forbudte bandegruppering Loyal To Familia, LTF.

- Det er vores opfattelse, at det er ledende LTF-medlemmer. Dem, vi havde mandag, var folket på gulvet, fortæller anklager Anja Liin.

Under retssagen mod de seks mænd blev der vist flere beskedkorrespondancer fra krypterede telefoner. Beskederne indeholdt blandt andet beskrivelser af drabene, kort efter de var sket.

Men der var også flere beskeder fra profiler, der tilhører dem, politiet formoder, er bagmændene til angrebet.

- Og det her er så to af dem, vi mener gemmer sig bag de her profiler, siger Anja Liin.

Politiet har fået data fra de krypterede beskeder fra blandt andet fransk politi. Tiltalen mod de fem mænd var rejst, inden de fik fat i samtalerne, men det gav anklagemyndigheden et unikt indblik i LTF's maskinrum.

Det fortalte anklager Anja Liin kort efter dommen mandag.

Bagmændene havde både en plan A og en plan B. Det var plan B, der blev udført af de fem mænd.

- Som man kunne læse i chatten, var der en plan A og en plan B. Og det skulle være så brutalt som muligt.

- Og det, vi står med nu, er, at plan B blev ført ud i livet. Så man tør jo næsten ikke tænke på, hvad plan A så havde indebåret, sagde hun.

Begge planer blev planlagt som hævn i en verserende konflikt mellem LTF og en gruppe, politiet kalder Sydkystgruppen. Tidligere var et LTF-medlem blevet kidnappet og mishandlet.

Hævnen - plan B - blev at lokke de tre mænd i en fælde ved at foregive at ville sælge dem våben. Salget skulle foregå på parkeringspladsen Meny. Men i stedet for at købe våbnene, blev de tre mænd skudt af dem.

To af dem døde, mens den tredje overlevede.

Ud over de to nye tiltaler, er der yderligere to, som er sigtet i sagen. De befinder sig i udlandet. Fordi de ikke er i landet, er de ikke blevet tiltalt endnu.

Alle de fem mænd, der mandag blev idømt livstid, ankede sagen til frifindelse ved Østre Landsret.

Sagen mod de to ledende medlemmer er sat til at køre i ti dage mellem den 15. marts og 3. maj næste år.

