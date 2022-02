24-årig mand brugte et gasvåben, der var blevet smuglet ind til ham i en kage, til at flygte.

Formodet bandeleder får skærpet straf for spektakulær flugt

En formodet bandeleder blev i byretten idømt et år og tre måneders fængsel for en spektakulær flugt fra et retspsykiatrisk hospital i Slagelse tilbage i 2019.

Men den dom har Østre Landsret fredag skærpet til et år og ni måneders fængsel. Det skriver TV 2.

Landsretten har begrundet afgørelsen med, at fangeflugten var nøje planlagt, og at flere medgerningsmænd deltog - blandt andet ved brug af våben.

Den dengang 24-årige mand sad varetægtsfængslet i surrogat, da det lykkedes ham at flygte ved at bruge gasvåben, der var blevet bragt ind til ham på afdelingen gemt i en kage.

Han - og en dengang 17-årig dreng, som smuglede våbnene ind under et besøg - truede derefter personalet til at åbne dørene, så de kunne slippe fri.

Først to måneder efter flugten blev den dengang 24-årige anholdt under en politiaktion i Spanien, hvorfra han senere blev udleveret til Danmark, skriver mediet.

Inden flugten sad han varetægtsfængslet for et voldeligt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København. Det skulle være sket i 2018 i forbindelse med en verserende bandekonflikt, mener anklageren i sagen ifølge TV 2.

Fire andre, der også er blevet dømt i sagen, har ligeledes fået skærpet deres straffe. To af dem er blevet idømt et år og tre måneders fængsel, mens de to andre har fået et og seks måneders fængsel.

Tre af disse blev også anholdt i Spanien.

Anklagemyndighed mener, at den 24-årige er en ledende figur i den københavnske bandegruppering NNV. Tidligere har den 24-årige i retten afvist at have nogen banderelation.

Som en del af straffen har de dømte også fået forbud mod at opholde sig i et afgrænset område på Nørrebro og i Nordvest i København.

/ritzau/