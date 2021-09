Formodet ensom terrorulv chattede om drab på Paludan

Da en i dag terrortiltalt mand i april i fjor chattede med, hvad der skulle vise sig at være en politiagent, blev en bestemt person nævnt som et muligt mål for et angreb med skydevåben.

Rasmus Paludan - stifter af det islamkritiske parti Stram Kurs.

- Jeg vil gerne skyde ham og hans følgere i halsen, skrev den nu terrortiltalte mand til den politiagent, som den tiltalte troede var en lærd muslim med forbindelser til folk, der kunne sælge våben.

Det er senioranklager Marie Petersen fra Københavns Politi, som onsdag ved Retten på Frederiksberg læser op fra samtalen mellem den tiltalte og agenten fra Politiets Efterretningstjeneste, der i sagen optræder under betegnelsen "474a".

PET-agenten svarer på den tiltaltes udsagn om Paludan:

- Må Allah forbande ham og alle hans følgere.

Samtalen fandt sted natten mellem 25. og 26. april 2020. Det var, blot fire dage inden den i dag 24-årige mand blev anholdt. Det skete, da han af en anden PET-agent købte et våben.

Våbnet var en pistol af mærket Glock. I chat-samtalen taler den tiltalte desuden om, at han gerne vil have en AK-47, et automatgevær, der også kendes som en Kalasjnikov.

I chatten taler han om, at han vil bruge AK-47 til "det første angreb", og Glock'en skulle så bruges, "når politiet kommer".

I retten forklarer den 24-årige, at han rigtig nok har skrevet, som det er blevet læst op. Men han benægter, at han havde til hensigt at føre det ud i livet. Det var bare snak.

Anklagemyndigheden vil først til sidst i sagen samle trådene og fremlægge sin samlede opfattelse.

Men med tanke på tidligere terrorsager er det på baggrund af oplysningerne i chatten nærliggende at mindes andre angreb, der er udført som dobbeltangreb.

Ikke mindst Omar El-Husseins angreb på kulturhuset Krudttønden og synagogen i København.

El-Husseins første angreb blev udført med en automatriffel - en M95. Med den blev filmmanden Finn Nørgaard dræbt. Efterfølgende dræbte El-Hussein den frivillige vagt Dan Uzan ved synagogen i Krystalgade. Våbnet var en pistol.

Senere samme nat døde El-Hussein i en skudveksling med politiet. El-Hussein var bevæbnet med to pistoler.

I den aktuelle sag er der også mere konkrete forbindelser til El-Hussein. Efter at politiet havde anholdt den 24-årige mand, gjorde man flere fund ved ransagning. Blandt andet fandt man flere billeder af netop Omar El-Hussein.

Politiet fandt også en række lydfiler med taler af den afdøde Anwar al-Awlaki, der var en af topfigurerne i den militante gruppe al-Qaeda, der gennem årene har stået bag flere terrorangreb.

Den 24-årige er tiltalt for at planlægge et terrorangreb i Danmark eller i udlandet. Mere specifikt er det ikke, og Rasmus Paludans navn er ikke nævnt i anklageskriftet.

/ritzau/