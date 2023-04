Formodet knivstikker er gået under jorden

En formodet gerningsmand bag et alvorligt knivoverfald i Københavns Nordvestkvarter 2. april er gået under jorden.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Her efterlyser det samtidig den 21-årige mand, som politiet formoder, står bag knivstikkeriet.

- Efterforskningen peger i retning af, at den 21-årige Ali Ismail er gerningsmand til knivstikkeriet, skriver politiet uden at gå i detaljer med, hvad det er, der får politiet til at udpege ham som formodet gerningsmand.

Han beskrives som 173 centimeter høj, almindelig af bygning og med mørkt hår og fuldskæg. Borgere, der har viden i sagen, kan kontakte politiet på telefonnummer 114.

Ifølge Ekstra Bladet har manden tidligere været med i grupperingen NNV, men er nu en del af rockergruppen Hells Angels.

Det var en 26-årig mand, som blev knivstukket. Han blev overfaldet med kniv i en butik på Frederikssundsvej nær Nørrebro Station.

Han blev ramt af flere knivstik, men har ifølge politiet ikke været i livsfare.

Gerningsmanden stak af fra stedet umiddelbart efter episoden.

/ritzau/