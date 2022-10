Formodet kokainpusher: Penge stammer fra tømrerarbejde

Til at begynde med handlede det egentlig om for høj fart, da politiet natten til mandag valgte at standse en bil på H.C. Andersens Boulevard i København. Men det skulle vise sig, at der var mere at komme efter, og mandag er det endt med varetægtsfængsling af bilens fører.

Manden er sigtet efter straffeloven for handel med narko. Da politiet gennemsøgte bilen, fandt man nemlig 18 små plastikposer - politiet kalder dem for pølsemandsposer - med alt i alt 7,27 gram kokain. De lå under førersædet

Derudover havde manden 20.225 kroner fordelt rundt i lommerne på sin jakke. Penge, som ifølge Københavns Politi angiveligt stammer fra salg af godt 40 gram kokain.

Det kom frem mandag, da den 30-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. Et retsmøde, som mundede ud i en varetægtsfængsling af manden i foreløbig 17 dage.

Den 30-årige fik ved retsmødet lejlighed til at forklare sig, og han afviste pure, at pengene skulle stamme fra narkohandel. Tværtimod stammede de fra arbejde - nærmere bestemt tømrerarbejde - som han havde udført i de seneste weekender, lød hans forklaring.

Han havde taget pengene med sig, da han skulle besøge sin kæreste. Det var kæresten, han havde kurs mod, da han blev stoppet af ordensmagten. Indtil da havde pengene ligget i et skab derhjemme, lød hans forklaring.

Kokainen under førersædet kendte han heller ikke noget til. Det var en bil, som han havde lånt, sagde han i retten.

Manden er tidligere idømt et år og ni måneders fængsel i en sag om narko. Den dom blev han prøveløsladt fra i november 2021.

Dommeren vurderede, at der er en begrundet mistanke om, at den 30-årige er skyldig i den rejste sigtelse, og at der er en risiko for, at han på fri fod vil fortsætte med at handle med narko.

Derudover vurderede dommeren, at manden på fri fod vil kunne lægge hindringer i vejen for politiets opklaring af sagen, og dermed var der grundlag for at varetægtsfængsle ham.

