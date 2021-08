Formodet IS-kvinde: Jeg skulle flytte ned til kæreste

Ifølge anklagemyndigheden rejste en 23-årig kvinde i 2016 til Syrien for at tilslutte sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Ifølge hende selv rejste hun på grund af forelskelse - og i øvrigt var hun slet ikke i Syrien.

Kvinden afgiver mandag forklaring i Retten i Glostrup, hvor sagen mod hende blev indledt i sidste uge.

- IS er nogle onde mennesker, og det har ikke noget med islam at gøre, siger den tiltalte kvinde.

Hendes forklaring lyder på, at hun gennem længere tid havde skrevet med en mand i Tyrkiet. Hun var blevet forelsket og rejste til Tyrkiet for at være sammen med ham.

Artiklen fortsætter under annoncen

Allerede året inden det lykkedes for hende at rejse ud af landet, havde hun forsøgt at komme afsted. Dengang var hun bare 17 år.

Hun blev dog stoppet af politiet i lufthavnen. Det skete, efter at hendes forældre havde kontaktet politiet og PET og forklaret, at hun ville tilslutte sig IS i Syrien.

Det resulterede i en bekymrings- og radikaliseringssamtale. Under samtalen bar kvinden ifølge rapporten niqab og gav ikke hånd, men der blev ikke fundet grundlag for at beslaglægge hendes pas.

Da hun endelig kom til Tyrkiet i 2016, tog hendes daværende kæreste hendes pas, med den begrundelse at han ville passe på det, forklarer hun i retten torsdag.

Kvinden beskriver sig selv som "meget forelsket" og "naiv" på det tidspunkt.

Hun fortæller, at forholdet i begyndelsen var godt. Men pludselig skiftede det karakter, og hun måtte ikke længere gå ud uden at være tildækket.

Oven i det begyndte kæresten også at drikke, og skiftede mellem at være "aggressiv" og "ked af det", fortæller den 23-årige kvinde.

Det var først langt senere, at det lykkedes hende at flygte fra manden, hvorefter hun opholdt sig i både Tyrkiet og Egypten, forklarer hun.

Hun blev senere anholdt i Tyrkiet i 2019. Det skete på baggrund af, at hun var efterlyst af de danske myndigheder.

Hvis hun kendes skyldig, skal retten tage stilling til, hvor lang en eventuel straf hun skal have.

Forsvareren Jesper Storm Thygesen vil argumentere for en nedsættelse, fordi hun har været frihedsberøvet i Tyrkiet.

Den tiltalte forklarer, at da hun blev anholdt, blev hun placeret i en celle uden lys, og hvor hun skulle sove på gulvet. Et par gange om dagen blev hun hevet op til afhøring.

Her var hun i tre til fire dage. Hun blev ikke sigtet.

Men derefter blev hun overført til et deportationscenter, hvor hun boede i en celle med 12-13 andre. Hun skulle være i cellen 23 timer om dagen, og havde en time i gården, forklarer hun.

Der ventes dom i slutningen af august.

/ritzau/