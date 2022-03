Formodet pirat får igen forlænget fængsling i Danmark

En 39-årig formodet pirat, der er sigtet for at angribe danske soldater i Guineabugten i november, har fået forlænget sin fængsling i foreløbigt fire uger.

Det har en dommer ved Københavns Byret tirsdag besluttet, skriver DR.

Fængslingen udløber 12. april, og til den tid forventes det, at anklagemyndigheden kan oplyse, hvorvidt der rejses tiltale imod manden, som er sigtet for drabsforsøg.

- Vi har ganske få udeståender i sagen, så vi er ved at være helt færdige med efterforskningen, siger specialanklager Karen Moestrup Jensen til mediet.

Sammen med tre andre formodede pirater blev han tilbageholdt af danskerne efter ildkamp.

Han var i første omgang med de tre andre på den danske fregat "Esbern Snare", men blev senere overført til et hospital i Ghana på grund af sine skader efter skudvekslingen. Han har fået amputeret sit ben.

De danske myndigheder vurderede, at det ikke ville være forsvarligt at løslade ham til søs på grund af hans skader, og som den eneste af de mistænkte nigerianere blev han fløjet til Danmark 6. januar.

I et grundlovsforhør i Københavns Byret blev han dagen efter varetægtsfængslet i foreløbigt 25 dage. Her sad han i kørestol, og han forklarede, at det var danskerne, der begyndte at skyde på dem.

Han kærede beslutningen til landsretten, som dog blåstemplede fængslingen. Da fængslingen stod til at udløbe, lod han sig frivilligt forlænge til tirsdag, hvor han altså har fået forlænget sin fængsling efter et retsmøde i Københavns Byret.

/ritzau/