Formodet pirat på fregat skal løslades

Man anser formodet pirat for skyldig, men vil ikke retsforfølge ham, fortæller advokat.

En af de formodede pirater, som er blevet tilbageholdt på fregatten "Esbern Snare" i Guineabugten, skal løslades.

Hans advokat, Niels Anker Rasmussen, oplyser til Ekstra Bladet, at der er såkaldt tiltalefrafald. Det betyder, at anklagemyndigheden ikke vil retsforfølge ham, forklarer han.

- Man anser ham for skyldig, men man vil ikke retsforfølge ham, siger advokaten til Ekstra Bladet.

Den formodede pirat blev sammen med de tre andre formodede pirater tilbageholdt på fregatten i november.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den ene af dem blev såret, og han blev i december bragt til et hospital i Ghana, da det ikke længere var sundhedsmæssigt forsvarligt at have ham om bord.

Ifølge anklagemyndighedens sigtelse angreb de den 24. november danske soldater, som var om bord på en mindre båd, i Guineabugten.

Angrebet fik de danske styrker til at åbne ild. Fire formodede pirater blev dræbt, og det menes, at yderligere en formodet pirat er faldet over bord, mens de fire andre altså blev tilbageholdt.

Det er uvist, om også de tre andre formodede pirater skal løslades.

/ritzau/