Formodet pirat varetægtsfængsles i Danmark

En formodet pirat er fredag ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i foreløbigt 25 dage.

Den 39-årige nigerianer er sigtet for forsøg på manddrab på danske soldater, men nægter sig skyldig.

Ifølge anklagemyndighedens sigtelse angreb formodede pirater den 24. november danske soldater, som var om bord på en mindre båd, i Guineabugten.

Sammen med tre andre formodede pirater blev han tilbageholdt af danskerne efter ildkampen. Han var i første omgang med de tre andre på den danske fregat "Esbern Snare", men blev senere overført til et hospital i Ghana på grund af sine skader.

Den formodede pirat blev i fredagens retsmøde i København bragt ind i en kørestol, og han ønskede at forklare sig. Han fortalte, at danske soldater fra en helikopter affyrede skud mod de formodede piraters båd uden varsel:

- De begyndte bare at skyde på os.

Den sigtede forklarer, at ni personer var om bord på båden. De var sejlet ud for at fragte et skib hen til en flod, hvor det skulle lastes.

Han fortæller også, at der var våben og en stige om bord på båden, og at en af de ombordværende affyrede skud.

- Der blev råbt "nogen prøver at dræbe os", siger den formodede pirat, som forklarer, hvad der skete, i sekunderne efter at helikopteren havde affyret skud.

Det fik ham til hoppe i vandet, hvorefter han ikke så meget, ud over at der også blev skudt fra den formodede piratbåd.

Den formodede pirat, som blev ført ind i en kørestol, forklarede sig meget lavmælt og så meget træt ud. Flere gange bad tolken ham om at gentage sine ord. Det foregik på engelsk.

Under ildkampen kom den sigtede til skade og har siden fået amputeret sit ben.

Forsvaret har vurderet, at det ikke vil være forsvarligt at løslade ham til søs, fordi han er tilskadekommen og har været indlagt på et hospital i Ghana.

Ifølge forsvar Birgitte Skjødt kan skuddene fra mod de danske soldater ses som selvforsvar.

- Det ligger ikke soleklart, hvem der først affyrede skud, siger advokaten i en afsluttende bemærkning.

/ritzau/