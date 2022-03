Formodet sprængladning eksploderer i opgang i Holbæk

Politiet formoder, at nogen har anbragt sprængladningen i opgangen. Ingen personer er kommet noget til.

Beboerne i en ejendom på Ahlgade 6 i Holbæk blev sent torsdag aften vækket af et brag, da en form for sprængladning gik af i deres opgang.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Jørgensen tidligt fredag morgen.

- Vi har været derude hele natten og efterforsker massivt, siger han.

Politiet ved ikke, hvilken sprængladning der er tale om. Dets tese er dog, at nogen bevidst har anbragt den i opgangen tæt ved indgangen.

- Opgangen er temmelig ødelagt, siger vagtchefen.

Der er sket mange materielle skader, men ingen personer er kommet noget til.

- Beboerne er meget forskrækkede over oplevelsen, men vi har ingen konkret mistanke om, hvorvidt det her skulle være rettet mod nogen, siger Henrik Jørgensen.

Politiet fik anmeldelsen om eksplosionen torsdag klokken 23.46.

- Nogle af dørene har måske rykket sig lidt i karmene, men der er ikke sket noget med selve lejlighederne i opgangen, siger Henrik Jørgensen.

Tidligt fredag morgen er politiet fortsat til stede på adressen.

/ritzau/