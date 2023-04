Formodet spritbilist kører sin bil gennem husmur på Bornholm

En mand i 40'erne er blevet indlagt, og en familie har fået sig noget af et chok.

Det sker i forbindelse med, at manden natten til lørdag kørte sin bil delvist igennem familiens husmur på Stavsdalsvej på Bornholm.

Det fortæller Mikkel Brochorst, som er vagtchef ved Bornholms Politi.

Han oplyser, at politiet fik anmeldelsen fra familien, som bor i huset, omkring klokken 02.00 natten til fredag.

Manden i 40'erne var kørt ind i husets ydermur, og bilen havde penetreret ind til husets inderside.

- Det var meldingen, at en personbil havde påkørt facaden på et hus og holdt omme ved baghaven. Vi sender patruljer derud, hvor vi træffer, hvad vi antager, er føreren af køretøjet, som er spirituspåvirket, og han bliver anholdt og kørt til hospitalet, siger Mikkel Brochorst.

- Han havde flere forskellige frakturer, og så blødte han kraftigt fra ansigtet.

Vagtchefen fortæller, at manden fik en alkometertest, der antydede, at hans alkoholniveau var over det tilladte.

Han skal nu have taget en blodprøve, som skal give et bedre billede af mandens spirituspåvirkning. Det er kutyme, når politiet anholder mistænkte spiritusbilister.

Brochorst fortæller, at der efter færdselsuheldet var hul fra gaden ind i huset.

- Der var hul direkte ind til indersiden af huset. Så vi måtte have brandvæsnet ud og lave noget afstivning og noget afdækning, så det var sikkert på selve facaden, siger han.

Han fortæller desuden, at den anholdte mand ikke er blevet afhørt endnu.

- Han har ikke været egnet til afhøring endnu. Vi har lavet vores indledende undersøgelser og har taget nogle prøver fra bilen, og så må det videre forløb blive undersøgt, lige så snart vi kan komme til at tale med ham, siger Mikkel Brochorst.

Familien, som bor i huset, er ikke kommet noget til.

- De var selvfølgelig chokerede. Det var dem, som ringede og anmeldte det til politiet, siger vagtchefen.

/ritzau/