Formodet terrorbilist fra Aarhus forbliver fængslet

En 33-årig mand, som er sigtet for forsøg på terrorisme, har accepteret en forlængelse af sin varetægtsfængsling.

Manden er sigtet for at have kørt en bil gennem Frederiksgade i Aarhus og forsøgt at påkøre flere personer.

Den 33-årige blev fængslet i dybeste hemmelighed den 19. juli ved et grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre. Udadtil hed det sig, at der var tale om en sag om forvoldelse af fare for andres liv og helbred.

Men meget tydede på, at sagen havde et mere alvorligt skær over sig. For i Frederiksgade i Aarhus blev der opstillet betonklodser af den type, som man kender fra terrorsikring i en række byer rundtom i Europa.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og Aarhus Stiftstidende og Ekstra Bladet kunne begge bringe vidneberetninger fra episoden, som beskrev, hvordan en Mercedes tilsyneladende forsøgte at påkøre en menneskemængde.

Da den 33-årige blev anholdt var han ifølge politiets sigtelse i besiddelse af tre knive. to af dem lå i bilen, den tredje i hans jakke.

Hemmelighedskræmmeriet i sagen blev en smule mindre, op til at manden i august skulle have sin varetægtsfængsling forlænget. Her blev sigtelsen mod manden offentliggjort.

Det står imidlertid stadig hen i det uvisse, hvad der underbygger mistanken om, at manden har haft et terrorrelateret motiv.

Den 33-årige mand er fængslet i såkaldt surrogat, således at han opholder sig på en psykiatrisk afdeling og ikke i et arresthus.

/ritzau/