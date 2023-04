Formodet tysk mine fra krigen fundet på strand

Bomberyddere er lørdag på vej til stranden ved Nørre Nebel i Sydvestjylland.

Det skyldes, at der er fundet en formodet tysk mine fra Anden Verdenskrig. Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

- Vi er på stedet for at sikre, folk ikke uforvarende kommer for tæt på, skriver politiet.

Det er ikke første gang, at der er blevet fundet en mine på den danske vestkyst.

Tidligere i april fandt en strandgæst ved Blåvand en ueksploderet mine.

Den blev bortsprængt af minørtjenesten fra Forsvaret, hvilket forløb ufarligt, oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi dengang.

Minen blev fundet på Skallingen ved Blåvand.

